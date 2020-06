Fünf Volksschüler als „Schutzengel“ von Ebensee

Bei der spektakulären Rettung zweier Mädchen und einer Mutter in der Vorwoche durch einen Paddler aus dem Traunsee spielten fünf Kinder der VS Ebensee eine entscheidende Rolle. Es war das junge Quintett, das die Rettungskette in Gang setzte und alles so befolgte, wie das bei einer Rotkreuz-Schulung vermittelt worden war.