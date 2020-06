Haben TikTok-User Trump vor Auftritt ausgetrickst?

„Weniger testen, damit die Infektionszahlen nicht steigen“

Unter dem Applaus seiner Anhänger sagte Trump in der Arena, er habe seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Die inzwischen ausgeweiteten Tests seien „ein zweischneidiges Schwert“. Er fügte hinzu: „Wenn man in diesem Ausmaß testet, wird man mehr Menschen finden, man wird mehr Fälle finden, also habe ich meinen Leuten gesagt: ,Verlangsamt bitte die Tests.‘“ Aus dem Weißen Haus hieß es auf dpa-Anfrage, Trump habe „offensichtlich gescherzt“.