Hofer teilt aus: „Koran gefährlicher als Corona“

Hofer lieferte sich Wortgefechte mit Gegendemonstranten

Auch an der aktuellen Einwanderungspolitik ließ er kein gutes Haar. Lob setzte es etwa für den ungarischen Regierungschef Viktor Orban: „Die Ungarn und Viktor Orban sind die Freunde Gottes und die Freunde der Menschheit. Ich bin froh, dass wir so einen tollen Nachbarn haben.“ Der FPÖ-Obmann lieferte sich auch gelegentliche Wortgefechte mit der kleinen Schar an Gegendemonstranten, die sich eingefunden hatten - und unter anderem „Ibiza, Ibiza“ skandierten. Der Name von Hofers Vorgänger Heinz-Christian Strache, der nun wieder in den Polit-Ring gestiegen ist, wurde übrigens von keinem der Redner erwähnt.