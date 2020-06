Hartberger Erfolgsgarant: Der (ewig) blonde Engel

Er ist einer der Hauptprotagonisten im Fußball-Märchen Hartberg: Trainer Markus Schopp. Mit einem Sieg im Derby gegen Sturm am Sonntag könnten die Oststeirer Platz fünf in der Meistergruppe weiter festigen. Das hätte vor wenigen Monaten niemand gedacht, dass Hartberg an die Tür zu Europa klopft. Schopp hat es möglich gemacht - der Ruhepol auf der Hartberger Trainerbank...