„Material von Straches Handy nicht ausgewertet“

Andreas Holzer, der Leiter der SOKO Tape, musste sich in den letzten Wochen viel Kritik gefallen lassen. ÖVP-Nähe in seinem Team, Zurückhalten des Videos. Am Mittwoch durfte er im Ibiza-U-Ausschuss aussagen. Und er bot bemerkenswerte Einblicke. Sie verdeutlichen zum Teil tiefe Gräben innerhalb der Justiz.