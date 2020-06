Flossen Gelder über FP-nahe Vereine an Politiker?

Fragen an ihn hatten die Abgeordneten genug - schließlich hatte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video erwähnt, dass unter anderem der Glücksspielkonzern Novomatic über FPÖ-nahe Vereine Gelder verdeckt an die Partei spenden würde. Seither steht der Vorwurf im Raum, dass über diese Vereine Gelder an FPÖ-Politiker geflossen sein sollen. Pikant: In vielen daraufhin ins Visier der Ermittler geratenen FPÖ-nahen Vereinen war oder ist Tschank aktiv.