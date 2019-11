Straches Handy für Soko Ibiza eine wahre Fundgrube

Strache will sämtliche Vorwürfe entkräften

Ex-Vizekanzler Strache hat angekündigt, sämtliche Vorwürfe gegen seine Person - auch in der Causa Casinos Austria - entkräften zu wollen, wie er am Donnerstag am Rande eines Gerichtstermins erklärte. Belastende Chat-Verläufe mit Novomatic-Chef Harald Neumann kenne er nicht.