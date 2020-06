Bub (3) übersteht Sturz vom Balkon unverletzt

Ein dreijähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in Feldkirch in Vorarlberg von einem Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. „Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt“, berichtete die Polizei. Die Mutter des Buben war auf die Toilette gegangen, der Dreijährige hatte in der Zwischenzeit zusammen mit seinem Zwillingsbruder die Balkontür geöffnet.