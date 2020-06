Staatsanwalt: „ÖBAG-Chef setzte sein Handy zurück“

Der parlamentarische Ibiza-U-Ausschuss und die parallel laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zur Causa Casinos sind sich am Dienstag in die Quere gekommen und viele Fragen offen geblieben. Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann entschlug sich, weil er Beschuldigter ist und Staatsanwalt Matthias Purkart von der WKStA ging auf Detailfragen nicht ein, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Was die Ermittlungen rund um den ÖBAG-Chef Thomas Schmid angeht, so konnte Purkart allerdings ein interessantes Detail berichten: Schmid hatte sein Handy zurückgesetzt und etwa auch WhatsApp gelöscht, nachdem es sichergestellt wurde.