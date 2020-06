Promille-Polizist wurde nun endgültig entlassen

Kriminaler vs Plattfüße

Die Uniformierten waren gerufen worden, weil ein „offenkundig Alkoholisierter“ versuche, sein Fahrzeug in Betrieb zu nehmen. Zuerst versuchte der rauschige Kriminale die „Plattfüße“ daran zu hindern, seine Identität festzustellen. Er sei ohnehin ein Kollege, gab er an. Als bei ihm eine Personendurchsuchung vorgenommen wurde, sagte er: „Wenn das so ist, greife ich zur Puff’n. Vielleicht führe ich ja auch eine bei mir.“