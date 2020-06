Stopp beendet: VW Golf wird endlich ausgeliefert

Eine Anfrage beim deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zu den Daten der Kunden laufe, hieß es. In Deutschland seien rund 15.000 Golf 8 betroffen. Auch bei Audi A3, Seat Leon und Skoda Octavia, die auf dem gleichen Grundbaukasten basieren, waren die Auslieferungen wegen des eCall-Problems gestoppt worden. So stehen beispielsweise bereits Fünftürer-Versionen des Seat Leon für Probefahrten bereit, die Kombiversion hat das Werk in Martorell aber noch nicht verlassen.