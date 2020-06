Floyd-Tod: 3 weitere US-Polizisten beschuldigt

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei seiner brutalen Festnahme werden laut US-Senatorin Amy Klobuchar drei weitere Polizisten offiziell beschuldigt. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Minnesota werde demnach gegen alle vier Beteiligten Anklage erheben. Zugleich würden die Vorwürfe gegen den Polizisten Derek Chauvin verschärft, der Floyd minutenlang das Knie auf den Nacken gedrückt hatte, erklärte Klobuchar am Mittwoch. Ihm werde fortan ein „Mord zweiten Grades“ zur Last gelegt. Das entspricht in etwa einem Totschlag in einem besonders schwerem Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Gefängnis bestraft werden.