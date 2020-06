Floyd starb laut Autopsie durch Polizeigewalt

Nur einer der Polizisten in Untersuchungshaft

Das Video des Vorfalls zeigt, dass drei Polizisten den 46-Jährigen, der bereits Handschellen trug, am Boden fixierten. Die vier weißen Polizisten wurden entlassen, Chauvin, der Floyd sein Knie in den Nacken drückte, wird wegen Mordes angeklagt und ist in Untersuchungshaft. Bisher wurde aber nur Chauvin festgenommen und von den Ermittlungsbehörden offiziell direkt für den Tod des Afroamerikaners verantwortlich gemacht. Die Ermittler legen ihm unter anderem Totschlag zur Last.