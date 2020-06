In allen Bezirken gibt es endlich wieder mehr Jobs

Aber die erfolgten Lockerungen der Corona-Beschränkungen bewirken immerhin eine „Stabilisierung des Arbeitsmarktes“, betont der zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Gegenüber dem Höchststand im April ist die Arbeitslosigkeit in allen Regionen zurückgegangen. Eichtinger: „In 14 Bezirken um mehr als zehn Prozent, in den Bezirken Krems, Horn und Zwettl sogar um über 20 Prozent.“ Die stärksten Rückgänge konnten im Baugewerbe, in der Gastronomie sowie in der Kosmetik- und Friseur-Branche verzeichnet werden.