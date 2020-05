USA: Zahl der Toten übersteigt 100.000er-Marke

Anfangs waren in den USA bis zu 240.000 Tote befürchtet worden, die die Corona-Pandemie fordern würde, dann hoffte man, dass die Zahl die 65.000 nicht überschreiten wurde - nun sind mehr als 100.000 Menschen in den Vereinigsten Staaten an oder mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Laut Wissenschaftlern der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore beträgt die Zahl der bestätigten Infektionen in den USA am Mittwochabend rund 1,7 Millionen, weltweit rund 5,7 Millionen. Sollte die Mobilität von Amerikanern ohne weitere Kontrollmaßnahmen wieder zunehmen, sei mit einem bedeutenden Wiederaufflammen der Epidemie zu rechnen, so Experten.