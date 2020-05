Trump bricht nach Widerworten Pressekonferenz ab

US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein Verhalten an den Tag gelegt, das eher an jenes eines Buben in der Trotzphase statt an das eines Staatsmannes erinnert: Weil ihm die (Nach-)Fragen einer Reporterin nicht gefielen bzw. eine zweite ein Übergangenwerden nicht hinnehmen wollte, brach Trump am Montagabend seine nahezu tägliche Coronavirus-Pressekonferenz kurzerhand ab. Natürlich nicht ohne zuvor gegen die von ihm als „Lamestream Media“ bezeichneten Medien und Vorgänger Barack Obama ausgeteilt zu haben.