Opposition über „falsches Budget“ Blümels empört

„Dringliche Anfrage” der SPÖ

Der SPÖ war die opulente Budgetdebatte nicht genug. Sie brachte daher auch noch eine „Dringliche Anfrage“ ein, in man konkrete Antworten auf 28 Detailfragen an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richtete. Klubvize Jörg Leichtfried warf dem Regierungschef etwa vor, die Unternehmen in der Corona-Krise in Verzweiflung zu bringen. In Deutschland warteten diese 48 Stunden auf ihr Geld, in Österreich brauche man schon 48 Stunden zum Ausfüllen der Formulare. Es sei nicht nachvollziehbar, warum welche Regeln gelten. Leichtfried sieht zudem vorwiegend Lobby-Interessen im Vordergrund. Die Menschen seien nicht dankbar, wie die ÖVP das darstelle, sondern vielmehr ängstlich und wütend, da nichts an Hilfe ankomme: „Dort, wo das Geld benötigt wird, kommt nichts an.“