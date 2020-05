Kurz: Bald weniger, dafür aber klare Regeln

„Wir dürfen wegen Corona das Leben jedes Einzelnen nicht überregulieren. Es braucht mehr den Fokus auf Eigenverantwortung und Hausverstand“, stellt der Kanzler dazu klar, welche Richtung die Regierung wohl so schnell wie möglich gehen will. Schon im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger am vergangenen Sonntag hatte Kurz - danach gefragt, ob die Stimmung im Land jetzt kippt - betont: „Die Kultur, darauf zu achten, was andere falsch machen, die gefällt mir nicht sonderlich. Bemühen wir uns doch einfach, jeder Einzelne, es selber richtig zu machen. Die Situation ist ohnehin schwer genug.“