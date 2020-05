Corona-Unterausschuss steht vor der Tür

Noch am Sonntag drängte die Opposition geschlossen auf den Einsatz einer unabhängigen Kontrollinstanz zu den Corona-Hilfsmaßnahmen. Am Montag legte die Koalition einen neuen Vorschlag vor - dieses Entgegenkommen stößt in SPÖ auf Wohlwollen, auch die NEOS sehen es grundsätzlich positiv.