SPÖ schwebt größtes Konjunkturpaket seit 1945 vor

Die SPÖ will mit dem größten Konjunkturpaket seit 1945 Österreich aus der Krise „herausinvestieren“ und die „explodierende Arbeitslosigkeit“ stoppen. „Wir sind am Beginn einer wirtschaftlichen und sozialen Krise, beispiellos in der Zweiten Republik“, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch.