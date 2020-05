Sie sind unsere Helden der Zukunft!

Die ersten Prüfungen fanden Mitte Mai wieder persönlich statt, erarbeitet wurde der Stoff per Video-Konferenz und Online-Unterricht. Und das, obwohl die Schüler gleichzeitig auch in der Praxis tätig sind. Studienkoordinatorin Ilona Ruzsics (zweite von links, 1. Bilderreihe am Screenshot): „Viele Studierende müssen an ihren Arbeitsstellen derzeit mehr Stunden als sonst neben der Schule leisten. Trotz der Umstellung durch den Shutdown, die recht rasch gehen musste, haben wir es gemeinsam gut geschafft.“