China - vom Verursacher zum Gewinner der Pandemie?

Wo USA weichen, fließt China ein

Die USA unter Trump haben mutwillig die Führung der Welt aufgegeben. In alle Freiräume, welche die USA zurücklassen, fließt China ein. Das Versagen der USA in der Pandemie – 100.000 Tote, 37 Millionen Arbeitslose – hat die Ex-Führungsmacht des Westens nachhaltig entzaubert. In China ist die Wirtschaft schon wieder angelaufen, während sie in den USA und anderswo abstürzt.