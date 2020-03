Corona und SARS: Zweimal gleichen Fehler gemacht

So schaffte die Seuche den Sprung nach Peking. Am 15. März kommt ein 70-jähriger Mann namens Li in das Dongzhimen-Krankenhaus in Peking. Die Diagnose lautet: Lungenentzündung und alte Tuberkulose. Zu dieser Zeit hatte das Militärkrankenhaus Nr. 301 einen SARS-Patienten mit acht Angehörigen aufgenommen, wodurch bereits eine Reihe von Ärzten und Schwestern infiziert worden war. Doch nichts davon war an andere Spitäler weitergegeben worden.