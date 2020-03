AUA-Jets mit Hilfspaketen in Wien gelandet

Zwei AUA-Maschinen mit 1,5 Millionen Atemschutzmasken und 450.000 Schutzanzügen aus China an Bord sind am Montagnachmittag in Wien-Schwechat gelandet. Die beiden Boeings 777 waren am Wochenende nach Xiamen geflogen, wo sie mit 130 Tonnen Schutzausrüstung, das von Ärzten und Pflegepersonal angesichts der Coronavirus-Pandemie dringend benötigt wird, beladen worden waren.