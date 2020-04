US-Wirtschaft wegen Corona-Krise im freien Fall

Ökonom: „Erster Schritt in tiefe Rezession“

Auch der Konsum bei den sonst so kaufkräftigen US-Amerikanern sank um 7,6 Prozent. „Das ist der erste Schritt in eine tiefe Rezession“, sagte Chefökonom Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe voraus. Er glaubt auch nicht, dass sich der Jobmarkt so bald wieder erholen wird: „Nicht jeder davon wird an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren können.“