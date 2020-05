Fast 100.000 Corona-Tote: US-Flaggen auf halbmast

Wegen der mittlerweile annähernd 100.000 Corona-Toten in den USA lässt Präsident Donald Trump überall im Land die Flaggen auf halbmast hängen. An allen öffentlichen Gebäuden und Nationaldenkmälern soll ab Freitag für drei Tage auf diese Weise der Amerikaner gedacht werden, die wegen des Coronavirus ums Leben gekommen sind, kündigte Trump am Donnerstagabend auf Twitter an.