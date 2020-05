Coronavirus-Alarm in Wiener Obdachlosen-Unterkunft

Zunehmender Druck für Stadt Wien

Die Stadt Wien gerät mit dem Corona-Fall in der Notschlafstelle zunehmend unter Druck: Nachdem sich mehrere Leiharbeiter in Postverteilungszentren in Wien und Niederösterreich mit dem Coronavirus infiziert hatten, konnte ein Zusammenhang mit den Fällen im Flüchtlingsheim Erdberg sowie in einem Kindergarten in Liesing festgestellt werden. Die Stadt Wien will daher die Arbeitgeber der Leiharbeiter ins Visier nehmen.