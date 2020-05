Nehammer: „Braucht mehr, als bisher getan wurde“

Das Coronavirus breitet sich in Wien weiter aus. Derzeit sind 2960 Corona-Fälle bestätigt. Brisant: Zwischen den Infektionsfällen von Leiharbeitern in Postverteilerzentren, den Bewohnern des Flüchtlingsheims in Erdberg und einer Mitarbeiterin in einem Kindergarten in Liesing soll ein Zusammenhang bestehen. Ins Visier geraten nun vor allem die Arbeitgeber der Leiharbeiter. Wien will die Sache im Alleingang regeln, das Innenministerium drängt aber darauf, unterstützend einzugreifen.