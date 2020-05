Mercedes S-Klasse: Erste Leak-Bilder zeigen alles!

Eigentlich begrüßt der Vorstandsvorsitzende des Autokonzerns seine Mitarbeiter nach der Corona-Pause zurück an ihren Arbeitsplätzen, ebenso die Kunden, die nun wieder in den Schauräumen der Stuttgarter Marke auftauchen. Doch am Ende steht er neben einer teilweise mit Tarnfolie beklebten S-Klasse der Baureihe W223und macht Lust darauf, sie bald in natura zu sehen.