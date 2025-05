So sieht Zukunft von Klagenfurts Hauptsponsor aus

Am Freitag um 19.30 Uhr geht’s für die Austria Klagenfurt um alles. Gegen Hartberg kämpfen die Violetten daheim um den Bundesliga-Klassenerhalt. Aktuell ist die Elf von Carsten Jancker Tabellenletzter – einen Zähler hinter Altach, das zum LASK muss. Gut: Bei Punktegleichheit haben die Waidmannsdorfer aufgrund des Sternchens* den Vorrang. So auch im direkten Duell mit dem GAK (in Tirol), der drei Zähler voran liegt.