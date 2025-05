Kim Kardashian hat ihr Jusstudium abgeschlossen

In den vergangenen Jahren setzte sich Kim Kardashian immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein. Seit 2018 lässt sich die Unternehmerin zur Anwältin ausbilden. Damals begann sie ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines Jusstudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.