Umstritten! Las Vegas veranstaltet Doping-Spiele

Das umstrittene Projekt der „Enhanced Games“, bei denen Weltrekorde mithilfe von Doping-Mitteln aufgestellt werden sollen, gibt seine Premiere in einem Jahr in Las Vegas. Am Wochenende des US-Feiertags Memorial Day sollen Sportler und Sportlerinnen erstmals erlaubt und kontrolliert als gedopte Athleten und Athletinnen gegeneinander antreten. Für einen Weltrekord soll es nach Angaben der Veranstalter eine Million US-Dollar Bonus geben.