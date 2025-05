Pflegeheime: 200 Betten müssen leer bleiben

Waldviertel kämpft um Personal, Tulln um Platz

Von 2023 auf 2024 habe man die Zahl der Pflegekräfte in den Heimen auf 3850 um 120 Köpfe steigern können, hebt die LGA indes hervor. Dennoch gibt es Krisenregionen – so teilen sich die exakt 184 unbelegten Pflegebetten folgendermaßen auf: 69 im Waldviertel, 53 in der Gesundheitsregion NÖ Mitte, 36 im Weinviertel, 18 in der Thermenregion und acht im Mostviertel. Während im „Hotspot“ Waldviertel gegen den Personalmangel gekämpft wird, mussten in Tulln etwa wegen Hochwasserschäden mehrere Heimplätze gesperrt werden.