Deutsche öffnen jetzt erste Grenzübergänge

Deutschland bereitet eine Lockerung des in der Corona-Krise verhängten Grenzregimes vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte am Dienstag gegenüber Parteikollegen im Bundestag einen „zweistufigen Prozess“ an. Ab Mittwoch sollen einige deutsch-österreichische Grenzübergänge für Pendler und Anrainer geöffnet werden, die komplette Öffnung dürfte aber noch dauern. Bundeskanzler Sebastian Kurz telefonierte mit seiner deutschen Amtskollegin, er wird am Mittwochabend im Vorarlberger Kleinwalsertal erwartet, das als lediglich von Deutschland aus erreichbares Zollausschlussgebiet besonders unter den Corona-Grenzbeschränkungen zu leiden hat.