Stadt Klagenfurt erstattet 20% von Rechnungen

Maximalbetrag: 200 Euro

Bei Rechnungen bis zu einer Summe von 200 Euro werden 20 Prozent direkt auf das Konto des Kunden rückerstattet. Sollte eine Rechnung mehr als 200 Euro ausmachen, werden die 20 Prozent von 200 Euro an den Kunden überwiesen - maximal bekommt man also 40 Euro zurück. Bei der zweiten Welle setzt die Stadt auf Gutscheine: Die 20 Prozent der ausgegebenen Summe werden in Form von City Zehnern erstattet.