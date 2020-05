„Wirtshaus-Paket ist Tropfen auf den heißen Stein“

Die am Montag vorgestellten Schritte der Regierung zur steuerlichen Entlastung der Gastronomiebetriebe (siehe auch Video oben) haben für gemischte Reaktionen gesorgt. Die Maßnahmen seien „allesamt hilfreich für die bevorstehende Wiedereröffnung am Freitag“, betonte der Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien, Peter Dobcak, am Montag. Kritik gab es von der Opposition: Für die NEOS ist das Wirtshaus-Paket „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, FPÖ und SPÖ kritisierten „Last-Minute-Wurschtelei“ und „Steuergeschenke“.