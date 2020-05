Stelzer gegen regional unterschiedliche Maßnahmen

„Lage von Tag zu Tag beurteilen“

Was den „besonders schlimm“ getroffenen Tourismus betrifft, müsse man jetzt einmal abwarten, was die größeren Öffnungen im Mai bringen. Bleibt die Entwicklung so gut, werde man im Sommer auch Gäste aus Nachbarländern - so es dort ähnlich gut läuft - begrüßen können. „Aber wir haben keine Garantie dafür, dass es so kommen wird“, man müsse die Lage „von Tag zu Tag beurteilen“, bremste Stelzer zu hohe Erwartungen.