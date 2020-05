Geschäfte wieder offen: Ärzte mahnen zur Vernunft

Ansteckungsrate niedrig - aber Wien macht Sorgen

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich blieb über das Wochenende konstant. In 34 Bezirken in Österreich hat es in den vergangenen sechs Tagen keinen Zuwachs gegeben. Die Zahl der „aktiv“ Erkrankten liegt in Österreich laut Angaben des Innenministeriums (Stand 9:30 Uhr) bei derzeit 1771. Im Krankenhaus lagen 422 Menschen, 114 davon auf den Intensivstationen. 598 Todesfälle mit und an Covid-19 galten Sonntag in Österreich als bestätigt. Die prozentmäßig größten Zuwächse an Neuinfizierten gab es in Wien.