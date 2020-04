Corona-Maßnahmen im Check: Was hilft am meisten?

Sämtliche Informationen sollen am Ende in eine Datenbank der WHO fließen, die öffentlich zugänglich sein soll. 1100 Freiwillige an der LSHTM sind derzeit damit beschäftigt, die Daten entsprechend aufzubereiten. Schnelligkeit sei dabei von entscheidender Bedeutung, so LSHTM-Datenwissenschaftler Chris Grundy gegenüber „Nature“: „Tage machen gerade jetzt einen Unterschied.“