Coronavirus: Was bei der zweiten Welle zu tun ist

So sieht Sozialmediziner Professor Michael Kunze die Lage: „Vorläufig stellt die zweite Welle der Infektion nur eine relativ kleine Gefahr dar. Aber ein Aufflammen ist nicht auszuschließen. Wenigstens wissen wir dann aber, was zu tun ist - es müsste nicht wieder das ganze Land zurückgefahren werden. Wenn man in den betroffenen Gegenden wieder harte Maßnahmen wie Quarantäne bzw. Ausgangsbeschränkungen beschließt, genügt das.“