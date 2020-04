Kurz: „Keine Hilfen ohne Vorteil für Österreich“

AUA beantragte 767 Millionen Euro an Staatshilfen

An dem Treffen nehmen neben Kurz auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) teil. Die AUA hatte am Dienstagabend in Österreich 767 Millionen Euro an Staatshilfen aus dem Corona-Hilfsfonds beantragt. Ein großer Teil der Summe bestehe aus rückzahlbaren Krediten und noch zu verhandelnden Zuschüssen, sagte AUA-Sprecher Peter Thier.