Filip Misolic fehlt noch ein Sieg zum Hauptbewerb

Dritter Major-Hauptbewerb für Misolic?

Der Steirer war 2022 und 2023 jeweils in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon ausgeschieden und könnte sich erstmals für den Rasen-Klassiker qualifizieren. Es wäre nach Roland Garros im Vorjahr (Aus in zweiter Runde) und vergangenen Mai, als er erst in der dritten Runde an Superstar Novak Djokovic gescheitert war, sein dritter Major-Hauptbewerb.