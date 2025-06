Austria Salzburg präsentiert neues Trikot

„Das neue Auswärtstrikot der Salzburger Austria ist weit mehr als nur ein Dress – es ist eine Hommage an die Fankultur, die diesen Verein wie kaum einen anderen in Österreich prägt.“ Das verspricht der Neo-Zweitligist in einer offiziellen Aussendung am Mittwochnachmittag. Da gaben die Violetten bekannt, in welcher Wäsch‘ sie in der kommenden Spielzeit in der Fremde auflaufen werden.