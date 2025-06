Red Bull „bereut“ den Rauswurf von Sergio Perez

Der 35-Jährige hätte sich allerdings mehr Rückendeckung gewünscht. „Als ich in Monaco [Ende Mai 2024, Anm. d. Red.] meinen Vertrag unterzeichnet habe für die nächste Saison, hat die ganze Welt schon über meine Zukunft gesprochen. Es wäre so einfach gewesen, dass das Team mich beschützt, nach dem Motto: ‘Wir haben einen bestätigten Fahrer für die nächsten zwei Jahre.‘ Aber so war es nicht.“