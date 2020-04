Netflix: Kundenansturm dank Corona und Tigern

Die Corona-Pandemie und Serien-Hits wie „Tiger King“ haben Netflix zu seinem bisher stärksten Quartal verholfen. In den drei Monaten bis Ende März schoss die Anzahl der Bezahl-Abos weltweit um 15,8 Millionen in die Höhe, wie der Streaming-Marktführer am Dienstag in Los Gatos mitteilte.