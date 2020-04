Warnung vor Antikörpertests: „Falsche Ergebnisse“

Die Fachgesellschaft hat nun die Eckpunkte der Labordiagnostik für Covid-19 zusammengefasst, wie sie am Montag mitteilte. „Der labordiagnostische Goldstandard für die Diagnose einer Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 ist der direkte Virusnachweis“ mittels PCR-Test, heißt es. Die hohen Erwartungen in die Antikörpertests würden durch die Darstellung und Bewerbung von Online-Plattformen, nicht medizinischer Labore, Apotheken und Kollegen anderer Fachrichtungen gefördert, was die ÖGLMKC als „hoch problematisch“ ansieht.