Trump: „So viele Todesfälle durch Fehler der WHO“

Bereits in der Vorwoche hatte er es angekündigt, nun dürften die US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO tatsächlich auf Eis gelegt werden: Präsident Donald Trump verkündete am Dienstag bei seiner täglichen Pressekonferenz: „Heute beauftrage ich meine Regierung damit, die Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen.“ Zudem lasse er prüfen, welche Rolle die WHO bei der „schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus“ gespielt habe, so Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Die „zahlreichen Fehler“ der Organisation seien für „so viele Todesfälle“ verantwortlich. Sich selbst lobte er als Retter „Abertausender Menschenleben“.