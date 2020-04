Magna Steyr Graz baut wieder Mercedes-G-Klassen

Mit der Wiederaufnahme der Fertigung werde die mehr als 40-jährige Tradition der Produktion des „G“ im Werk in Graz-Thondorf entsprechend weitergeführt, heißt es. Bereits am 6. April war es allgemein im Magna-Steyr-Werk mit dem Prototypenbau wieder weitergegangen, gefolgt von der Wiederaufnahme der Serienfertigung nach Ostern. Die Produktion der Fahrzeuge für BMW Group und Jaguar Land Rover folgt am 20. April.