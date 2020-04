Maskenpflicht in den Öffis läuft „sehr gut“

Nicht nur beim Einkaufen ist der Mund-Nasen-Schutz nun Pficht, sondern auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Der erste Tag der Maskenpflicht am Dienstag ist zufriedenstellend verlaufen, laut Wiener Linien wird die Vorschrift überwiegend eingehalten. „Es läuft sehr gut“, hieß es am frühen Nachmittag.