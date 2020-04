„Irgendwo in Österreich. Ein Baumarkt sperrt auf“

Appell an Vernunft

Die Gewerkschaft appellierte in einer Aussendung am Dienstag erneut an die Vernunft der Kunden, „nur dringende Einkäufe bereits in dieser Woche zu erledigen“, so Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp. Denn die Kundenströme müssten sich über einen längeren Zeitraum verteilen können. „Kurz gefasst: Material zur Reparatur der Wasserleitung kann gerne heute gekauft werden, der neue Lampion für den Garten soll bitte bis nächste Woche warten“, so Teiber.